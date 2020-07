OÖ: Säugling vor Arztpraxis abgelegt

Hary brachte den Findling sofort zu ihrem Chef, der die Kleine auf ihren Gesundheitszustand untersuchte. "Das Kind war leicht unterkühlt, sonst aber in gutem Zustand", erklärt Kabelka. Das kleine Mädchen hat dunkle Haare, ist 49 Zentimeter groß und wiegt 2370 Gramm. "Es ist mit einer Wäscheklammer auch ordnungsgemäß abgenabelt worden und hat auf mich einen gepflegten Eindruck gemacht." Von der Kindsmutter fehlte am Dienstag noch jede Spur. Kabelkas Ehefrau hatte gegen 8.10 Uhr die Ordination verlassen, zu dem Zeitpunkt lag der Säugling nicht vor der Tür. In den darauf folgenden Minuten dürfte das Mädchen dann heimlich dort abgelegt worden sein. Die Polizei ermittelt.

Das Baby wurde vom Linzer Kinderarzt Martin Weissensteiner abgeholt und mit der Rettung in die Landesfrauen- und Kinderklinik gebracht. "Die Kleine wird noch einige Tage bei uns auf der Intensivstation bleiben, bis sie ganz stabil ist", erklärt Oberarzt Weissensteiner.

Ihre Obsorge hat vorerst die Jugendwohlfahrt des Bezirks Linz-Land übernommen. Nach dem Spitalsaufenthalt könnte das Kind einen Krisenpflegeplatz erhalten. Mit einer Adoption soll vorerst aber noch zugewartet werden. Meldet sich die Mutter binnen der nächsten 14 Tage, kann ihr das Mädchen relativ unbürokratisch zurückgegeben werden.