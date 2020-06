OÖ: Rowdy flüchtete nach Unfall

Der Flüchtige hatte einen Wagen überholt, obwohl ihm ein Auto entgegenkam. Dessen Fahrer, der 24-jährige Student Stefan N., verriss seinen Toyota, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Kleinwagen geriet ins Schleudern und prallte mit der Seite frontal gegen einen VW-Bus, der hinter dem Rowdy fuhr. N.s Freundin auf dem Beifahrersitz, die 22-jährige Olivia W. aus Arbing, wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. „Sie wurde noch reanimiert, wir konnten ihr aber nicht mehr helfen", berichtet Rot-Kreuz-Helfer Alfred Andraschko. Der VW-Bus überschlug sich nach dem Zusammenstoß und landete auf dem Dach im Gebüsch. Der 46-jährige Lenker und sein 14-jähriger Beifahrer wurden verletzt.

Tragisch endete in der Nacht zum Sonntag auch ein Unfall in Vorarlberg. Ein 20-Jähriger aus Lustenau war aus unbekanntem Grund mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt. Für seine 17-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät.