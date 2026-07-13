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Oberösterreich

Mähtraktor in Pierbach ausgebrannt: Lenker unverletzt

Bei Mäharbeiten in Pierbach geriet ein Mähtraktor in Vollbrand, drei Feuerwehren rückten aus.
13.07.2026, 17:24

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Mähdrescherbrand Pierbach

Ein Mähtraktor samt angehängtem Mähwerk geriet am Montagvormittag im Gemeindegebiet von Pierbach in Vollbrand. Ein 57-jähriger Mann führte auf seiner Wiesenfläche Mäharbeiten durch, als das Fahrzeug Feuer fing. Die Feuerwehren Pierbach, Bad Zell und St. Thomas am Blasenstein löschten den Brand.

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Der 57-Jährige nahm laut Polizei während der Mäharbeiten einen Rauchgeruch wahr und bemerkte vorne beim Motorbereich eine Rauchentwicklung. Er stellte den Mähtraktor ab und holte umgehend einen Handfeuerlöscher, um den Brand zu löschen. Dies gelang ihm jedoch nicht, da der Mähtraktor mit dem angehängten Mähwerk rasch in Vollbrand stand. Die Feuerwehren Pierbach, Bad Zell und St. Thomas am Blasenstein konnten den Brand löschen.

Mähdrescherbrand Pierbach

Ein Mähtraktor geriet in Vollbrand, drei Feuerwehren rückten aus.

Mähdrescherbrand Pierbach

Ein Mähtraktor geriet in Vollbrand, drei Feuerwehren rückten aus.

Mähdrescherbrand Pierbach

Ein Mähtraktor geriet in Vollbrand, drei Feuerwehren rückten aus.

Mähdrescherbrand Pierbach

Ein Mähtraktor geriet in Vollbrand, drei Feuerwehren rückten aus.

Mähdrescherbrand Pierbach

Ein Mähtraktor geriet in Vollbrand, drei Feuerwehren rückten aus.

Tausende Euro Schaden – Brandursache noch unklar

Der Gesamtschaden des abgebrannten Mähtraktors und des Mähwerks beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der 57-Jährige wurde durch den Brand nicht verletzt. Die genaue Ursache des Brandes konnte noch nicht festgestellt werden.

Blaulicht Oberösterreich
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