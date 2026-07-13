Mähtraktor in Pierbach ausgebrannt: Lenker unverletzt

Ein Mähtraktor samt angehängtem Mähwerk geriet am Montagvormittag im Gemeindegebiet von Pierbach in Vollbrand. Ein 57-jähriger Mann führte auf seiner Wiesenfläche Mäharbeiten durch, als das Fahrzeug Feuer fing. Die Feuerwehren Pierbach, Bad Zell und St. Thomas am Blasenstein löschten den Brand.

Der 57-Jährige nahm laut Polizei während der Mäharbeiten einen Rauchgeruch wahr und bemerkte vorne beim Motorbereich eine Rauchentwicklung. Er stellte den Mähtraktor ab und holte umgehend einen Handfeuerlöscher, um den Brand zu löschen. Dies gelang ihm jedoch nicht, da der Mähtraktor mit dem angehängten Mähwerk rasch in Vollbrand stand. Die Feuerwehren Pierbach, Bad Zell und St. Thomas am Blasenstein konnten den Brand löschen.

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