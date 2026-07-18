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Oberösterreich

Unfalllenker flüchtete: Motorradfahrer in Oberösterreich tot

Ein zufällig anwesender Arzt versuchte, den 26-jährigen Motorradfahrer vergeblich zu reanimieren. Die Suche nach dem fahrerflüchtigen Pkw-Lenker ist im Gange.
18.07.2026, 11:50

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Nach einem tödlichen Sturz eines 26-jährigen Motorradfahrers Freitagabend in St. Lorenz (Bezirk Vöcklabruck) sucht die Polizei nach dem fahrerflüchtigen Verursacher des Unfalls: Ein Pkw-Lenker dürfte beim Ausparken den herannahenden Zweiradfahrer übersehen haben, dieser musste ausweichen und stürzte in den Straßengraben, schilderte die Polizei den Hergang.

Schwarzarbeit und Fake-Parfums in Barbershops enttarnt

Der 26-Jährige blieb schwer verletzt liegen. Ein zufällig anwesender Arzt begann sofort mit Reanimationsversuchen, sie blieben aber ohne Erfolg. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Bei dem Pkw soll es sich laut Zeugenaussagen um einen hellgrauen Kombi mit deutschen Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Mondsee bittet um sachdienliche Hinweise (Tel.: 059133/4167).

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