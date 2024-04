OÖ: Mann (78) beim Aussteigen in Einfahrt von eigenem Auto überrollt

Das hätte noch viel schlimmer enden können: Am Montagvormittag hatte ein Mann (78) in Ebensee im Bezirk Gmunden (OÖ) gerade sein Auto abgestellte. Als er aus dem Wagen ausstieg, setzte sich dieser auf der abschüssigen Einfahrt plötzlich wieder in Bewegung, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit.