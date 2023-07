OÖ: Kind bei Verfolgungsjagd mit Schlepper und Polizei verletzt

Ein Schlepper soll am Montagvormittag auf der L501 Richtung Ried im Innkreis in Oberösterreich mit weit überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtete sein, bevor er in Ranshofen den ersten Unfall baute. Dabei dürfte er in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert sein, heißt es in einer Aussendung der Polizei.

Der 26-jährige Mann aus Aserbaidschan fuhr Großteils auf der Gegenfahrbahn und sogar auf der linken Seite an Verkehrsinseln vorbei, sodass es immer wieder zu gefährlichen Situationen kam.

