Kellermayr-Prozess: Experte für Gesetzesänderung bei Drohungen

Keine Freibrief für "Claas"

Was Birklbauer nicht glaubt: Dass der zweite Drohbriefschreiber, der unter dem Namen "Claas" Mordphantasien an Kellermayr gerichtet hat, ebenfalls mit einem Freispruch rechnen könnte, so er gefasst werde.

In diesem Fall könnte die Frage der Kausalität, also der direkten Verantwortung für den Suizid Kellermayrs, vom Gericht anders beurteilt werden, ist er überzeugt - selbst die Verteidigung des 61-jährigen Deutschen hat diesem Drohbriefschreiber immer mehr Bedeutung für die Angstzustände Kellermayrs zugeschrieben.

"Täter-Opfer-Umkehr war schräg"

Was den Strafrechtsexperten an diesem Fall aber am meisten stört: "Die Täter-Opfer-Umkehr war schon schräg bei diesem Prozess." Denn einerseits sollte man den Opferschutz anders denken - aus seiner Sicht seien zu viele persönliche Details des Opfers an die Öffentlichkeit gelangt.