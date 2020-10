OÖ Heimatwerk eröffnete weihnachtlichen Popup-Store in Wels

Eigentlich befindet sich das Stammhaus in Linz, vorübergehend sind die Artikel nun aber auch in Wels am Kaiser Josef Platz 53 erhältlich.

"Weihnachten wie damals"

Unter dem Motto „Weihnachten wie damals“ können Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis genießen: So gibt es dort Punsch und Lebkuchen zu kaufen. Zudem soll am 6. November – insofern es Corona zulässt – eine Schaumalerin der Gmundner Keramik ins Geschäft kommen und ihr Handwerk zeigen.