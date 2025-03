Schloss Hartheim - von 1940-1944 eine von sechs Tötungsanstalten der NS-Euthanasie, in der nahezu 30.000 Menschen ermordet wurden. Und noch immer sind längst nicht alle Gräueltaten der Nazis in dem Schloss in Alkoven nahe von Linz restlos geklärt.

Nun wurde am bislang nicht untersuchten Nordseite der ehemaligen Euthanasieanstalt ein großflächiges Aschefeld verbrannter menschlicher Überreste entdeckt. In circa einem Meter Tiefe wurde bei Bohrungen eine mehrere Zentimeter dicke Schicht an menschlicher Asche und Knochenresten mit einem Umfang von 458,5 Quadratmetern festgestellt.

Florian Schwanninger, Leiter des Lern- und Gedenkorts Schloss Hartheim, zu den neuen neuen Erkenntnissen: „Die vorliegenden Ergebnisse sind von großer Bedeutung sowohl für das Gedenken an die Ermordeten sowie für die Forschungsarbeit in Hartheim."

Alles restlos zu erforschen sei Voraussetzung für ein würdevolles Andenken an die Opfer, so Stelzer.

Man werde die neu entdeckten Flächen mit den menschlichen Überresten in das würdevolle Gedenken einbeziehen: "Ziemlich genau 80 Jahre danach bieten uns die neuen Erkenntnisse auch wichtige Informationen zu den Versuchen der Täter, die Spuren ihrer Verbrechen in Hartheim zu beseitigen.“

Die Euthanasie-Anstalt

In Schloss Hartheim, Alkoven in Oberösterreich, wurden von Mai 1940 bis November 1944 etwa 30.000 Menschen in einer Gaskammer ermordet. Bereits in den Jahren 2001 und 2002 wurden bei Grabungen menschliche Überreste der Ermordeten, sowie persönliche Gegenstände und weitere Objekte aufgefunden, welche damals in einer Friedhofsanlage an der Ostseite des Schlosses bestattet wurden.

Aufgrund Aussagen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Luftbildaufnahmen bestand der Verdacht, dass auch an der Nordseite und an angrenzenden Flächen weitere menschliche Überreste in Gruben vorhanden seien.