Mit dem Rad von Spanien ins KZ Gusen: Reise in die Familiengeschichte

Bei seiner Reise wurde er von einem Filmteam begleitet, die katalanische Regierung unterstützte das Projekt und arbeitete in Österreich eng mit dem Unterstützungsverein "Bewusstseinsregion Mauthausen - Gusen - St. Georgen" zusammen. Regisseur Eloy Calvo Campos fügte die Aufnahmen schließlich zum Dokumentarfilm "Carretera a Gusen" ("Weg nach Gusen" , Katalanisch mit deutschen Untertiteln) zusammen. Die Verantwortlichen samt dem Hauptprotagonisten befinden sich derzeit in Oberösterreich.

Das filmische Werk ist am Mittwoch, 26. 2., 14 Uhr, erstmals im Haus der Erinnerung in St. Georgen/Gusen zu sehen, außerdem im Programmkino Wels (26. 2., 10 und 19 Uhr) und im Moviemento in Linz (28. 2.).

Kurz zur Geschichte des Großvaters Félix Izquierdo García : Im spanischen Bürgerkrieg musste er als Republikaner ins Exil flüchten, er war einer von vielen Widerstandskämpfern gegen das Franco-Regime und landete in Frankreich. Dort wurde er von den Nazis gefangengenommen und nach Österreich deportiert. Er war in den Lagern Mauthausen und Gusen interniert, in letzterem wurde er schließlich ermordet.

Besessen davon, herauszufinden, wer sein Großvater war und welchen Weg er gegangen ist, hat Àlex Nachforschungen angestellt und Informationen über Félix gesammelt. Er hat sogar Briefe entdeckt, die während seines Exils in Frankreich verschickt wurden. Mit diesen und anderen historischen Daten hat er die Route seines Großvaters rekonstruiert , seit dieser 1939 ins Exil ging, bis zu dem Ort, an dem er ermordet wurde: das Konzentrationslager Gusen.

Was konnte Àlex Cirera Izquierdo von seiner Reise in seine Familiengeschichte mitnehmen? "Diese Erfahrung war so wichtig für mich, weil ich so das versteckte Trauma von Exil, Deportation und Mord in unserer Familie aufarbeiten konnte."

Und er schließt mit einer Warnung: "Viele junge Menschen sympathisieren heutzutage mit politisch rechts gerichteten Parteien, vor allem, weil ihnen das Wissen um unsere Geschichte fehlt. Wir müssen diesem Trend entgegenwirken."