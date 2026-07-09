Traunsee: Immobilienkonzern baut neues Hotel um 170 Millionen

Ein seit Jahren diskutiertes Hotelprojekt am Traunsee in Gmunden wird nun realisiert, wie die APA berichtet.

Der Immobilienkonzern Soravia baut um rund 170 Millionen Euro eine Anlage mit 110 Zimmern sowie 90 Wohnungen, teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung mit. Die Bauvorbereitungen laufen demnach bereits, der Baubeginn sei für den Frühsommer 2027 geplant.

Marriott-Hotel mit Gastro und Spa

Laut Soravia handle es sich um ein 4-Sterne-Plus-Hotel mit Gastronomie, Seminarflächen und einem Spa-Bereich, das unter der Marke „Marriott“ laufen werde. Zusätzlich zu den Wohnungen soll das Projekt „Seeviertel“ Flächen für Nahversorgung, Büros sowie Gesundheits- und Freizeitangebote umfassen.