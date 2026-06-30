Waldbrand am Arikogel in Ebensee fordert Feuerwehr

In Ebensee (Bezirk Gmunden) stehen seit Dienstagvormittag rund 80 Personen von Feuerwehr, Bergrettung und Polizei bei einem Waldbrand am Arikogel im Einsatz.

Das Feuer betraf vorerst nur rund 30 Quadratmeter, die allerdings im schwer zugänglichen alpinen Bereich liegen, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte durch zwei Hubschrauber von Polizei und Bundesheer, die Löschwasser und Material auf den Berg flogen.

Bergrettung sicherte Löschmannschaften

Rund 20 Fahrzeuge, darunter auch ein Kerosinanhänger zur Betankung, waren im Einsatz. Die Bergrettung sicherte die Löschmannschaften mit Seilen im steilen Gelände ab.