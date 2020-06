Oö. Firmen als Olympia-Gewinner

In wenigen Tagen, am 7. Februar, beginnen die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Laut Wladimir Putin wurden für das Megaevent rund fünf Milliarden Euro investiert. Die wahren Kosten der Spiele dürften sich jedoch auf fast 34 Milliarden Euro belaufen, rechnen der russische Oppositionelle Alexej Nawalnyj und andere Experten vor. Damit wären es die mit Abstand teuersten Spiele aller Zeiten – und wahrscheinlich auch die aufwendigsten.

Rund 42 neue Hotelanlagen, 420 öffentliche Gebäude und weit mehr als 400 Straßenkilometer wurden gebaut. Alleine für die Errichtung der Straßen- und Bahntrasse zwischen dem Olympiakomplex am Schwarzen Meer und der Bergstation Krasnaja Poljana wurden dabei mehr als 240.000 Bäume gefällt.

Die österreichische Wirtschaft arbeitete in Sotschi kräftig mit und konnte dabei Aufträge im Wert von insgesamt 1,3 Milliarden Euro einsacken. Am meisten profitiert hat die Strabag. Das börsenotierte Unternehmen baute das olympische Dorf und den Flughafen und erwirtschaftete damit satte 412 Mio. Euro.