OÖ: Entschädigung für Missbrauchsopfer

Psychoterror, sexueller Missbrauch und unfassbare Gewaltexzesse sollen bis in die späten 1990er-Jahre im Internat des Stiftes Kremsmünster (OÖ.) an der Tagesordnung gewesen sein. Genau zwei Jahre ist es nun her, dass diese Vorgänge aufgedeckt worden sind. Fünf Opfer wurden bisher finanziell entschädigt. Details zur Höhe der Zahlungen sind nicht bekannt. Abt Ambros Ebhart verrät nur so viel: "Es handelt sich um eine große Summe." Und sonst? Bei der strafrechtlichen Verfolgung der mutmaßlichen Täter tritt die Justiz auf der Stelle.

Drei Klosterbrüdern wurden sexuelle Übergriffe vorgeworfen, acht Angestellte des Internats sollen Zöglinge ständig mit körperlicher Gewalt gequält haben. Zehn der elf Verfahren sind mittlerweile eingestellt. Und im einzigen verbliebenen Fall – es geht um einen 78-jährigen Pater – gibt es noch immer keine Anklage.

Die Staatsanwaltschaft Steyr wartet nach wie vor auf ein Gutachten der Linzer Psychiaterin Heidi Kastner. "Wir haben das Ergebnis eigentlich schon mit Ende 2011 erwartet", erfuhr der KURIER aus der Staatsanwaltschaft.

Kastner sei mit zu viel Arbeit eingedeckt. Erst kürzlich wurde sie zur Sachverständigen im Fall der spanischen "Eis-Lady" Estibaliz C. bestellt, der vorgeworfen wird, einen Doppelmord in Wien begangen zu haben.