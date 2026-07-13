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Oberösterreich

Kind im Auto gefangen: Polizei rettet Vierjährige in Aspach

In Aspach befreite die Polizei eine Vierjährige aus einem abgestellten Fahrzeug; der Vorfall wird angezeigt.
13.07.2026, 17:05

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Zwei Polizisten in Warnwesten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

Montagmittag hat die Polizei in Aspach (Bezirk Braunau) ein vierjähriges Mädchen aus einem Auto befreit.

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Laut Polizeibericht informierte ein Passant die Behörden darüber, dass das Kleinkind bereits seit längerer Zeit allein im Fahrzeug eingeschlossen sei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, zeigte sich ein besorgniserregendes Bild: Das vierjährige Mädchen war stark verschwitzt, mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Die Beamten öffneten das Fahrzeug sofort und versorgten das Kind mit Flüssigkeit.

Mutter des Mädchens ausgeforscht

Kurze Zeit nach dem Einsatz konnte die Mutter des Mädchens ausgeforscht werden. Die 40-jährige Frau aus Tirol gab an, sich währenddessen in einem nahegelegenen Wohnhaus aufgehalten zu haben. Der Vorfall wird der zuständigen Behörde angezeigt. Diese wird auch entscheiden, ob die Mutter mit juristischen Konsequenzen rechnen muss.

Blaulicht Oberösterreich
kurier.at  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

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