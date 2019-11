Oö. Arzt soll 111 Buben in Ordination missbraucht haben

Auch in seinem Ferienhaus am Roten Meer in Ägypten habe der Mediziner allem Anschein nach einen Zwölfjährigen "behandelt". Er hat sich dem Strafverfahren angeschlossen. Seit Ende Jänner dieses Jahres befindet sich der 55-Jährige in U-Haft. Die Mutter eines 15-Jährigen hatte den Verdacht publik gemacht. Ihr Kind soll ab dem zwölften Lebensjahr mehrfach von jenem Mediziner sexuell missbraucht worden sein. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hat sich der Mediziner von der Ärzteliste streichen lassen.