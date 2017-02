OÖ: 36-Jähriger bedrohte Ehefrau mit Messer

Ein 36-Jähriger hat Montagvormittag im Streit seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Haid (Bezirk Linz-Land) mit einem Küchenmesser bedroht. Er drückte die 32-Jährige gegen eine Wand und hielt ihr ein 30 Zentimeter langes Messer an die Brust. Anschließend stach er mit der Waffe in Richtung der Schwiegermutter, die auch in der Wohnung war. Beide Frauen blieben unverletzt. Nach dem Angriff verließ der Mann die Wohnung. Die Polizei erwischte ihn aber kurze Zeit später. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz überstellt.