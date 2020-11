Omama, was ist denn eigentlich Liebe?

von Christa Koinig

Ich bin der Seppy, aber ich bin nur eine Figur, eine Puppe. Und ich muss gerade über vieles nachdenken. Auch wir Puppen können es fühlen, wenn es jemandem nicht gut geht, wenn wer einsam, traurig oder verletzt ist. Aber auch Fröhlichkeit können wir nachempfinden, wenn’s anderen gut geht. Omama sagt, das kommt, weil auch Puppen eine Seele haben.

Seele macht uns aus

Aber was ist eine Seele? Man kann sie ja nicht sehen, schmecken oder angreifen. Die Seele ist das, was uns ausmacht und dass wir so sind wie wir sind, sagt Omama. Das verstehe ich nicht, es ist mir irgendwie zu kompliziert. Aber weil wir grad’ bei schwierigen Fragen sind, und was ich immer schon wissen wollte: Was ist eigentlich Liebe? Zunächst hat Omama nur ein unverständliches „Pfffffffff......“ herausgebracht und dann noch „Frag’ mich was Leichteres.“ Das sagt sie immer, wenn sie gerade keine Antwort weiß.