Oma fuhr mit Golfwagerl Freundin nieder

Lieselotte S. spielt leidenschaftlich gerne Golf, so oft es geht. Das schöne Wetter am Mittwoch nützte die 80-jährige Pensionistin aus Leonding bei Linz, um mit ihrer 72-jährigen Freundin Evelyne B. im Golfclub Attersee eine Runde zu spielen.

Die Frauen leihten sich bei der Rezeption ein elektrisch betriebenes Golfwagerl aus, verstauten ihre Schläger – und schon ging`s los. „Die beiden waren mit viel Eifer bei der Sache", erzählt ein anderer Golfer, der auch sah, wie eine der zwei Hobbysportlerinnen – es war die 72-Jährige – kurz nach 12.30 Uhr aus dem Wagerl ausstieg, um in der Mitte des Greens nach ihrem Ball zu suchen.

Die 80-Jährige blieb im Golfcar sitzen, wollte nach rechts abbiegen und einen Hang bergab fahren. Dabei hat sie ihre Freundin übersehen und niedergefahren. Die 72-Jährige erlitt einen offenen Unterschenkelbruch und musste nach der Erstversorgung durch den Gemeindearzt mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Salzburg geflogen werden. „Ich fahre schon so lange mit diesen Wagerln, es tut mir furchtbar leid", war die 80-Jährige geschockt. Andreas Hagara, Geschäftsführer des Golfclubs und Bruder von Segel-Olympiasieger Roman Hagara: „Ich war bei dem Unfall nicht dabei, bei uns am Platz ist so was aber noch nie vorgekommen."