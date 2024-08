Olympia-Bilanz: Österreich hinkt bei Talentsuche und Förderung hinterher

Zu Selbstzufriedenheit sei dennoch keine Zeit, sagt Rumetshofer: „Man darf nicht eine Minute lang auf dem Hintern sitzen bleiben.“ Mit der schonungslosen Analyse soll unverzüglich begonnen werden. Die zentrale Frage laute: „Wo müssen wir uns verbessern?“ Rumetshofer war selbst vor Ort, sein erster Befund: „Andere Nationen sind uns in der Umfeldbetreuung weit voraus.“ In Physiotherapie, Massage, Sportwissenschaft, Psychologie, Ernährung gelte es aufzuholen.

Nachwuchsarbeit

Zweiter Ansatzpunkt sei die Schnittstelle Talente-Spitze. Exakt hier setzt die Kritik von Roland Werthner, Präsident des OÖ. Leichtathletikverbandes, an: „Wir scheitern nicht in den ein, zwei Jahren vor Olympia. Da wird viel gemacht.“ Hingegen hinke Österreich in der Nachwuchsarbeit – sprich: in Talentsuche und Förderung – weit hinterher. „Hier müssen wir viel professioneller werden.“

Eine Olympiamedaille mehr oder weniger sei für ihn nicht relevant, sagt Werthner: „Vielmehr, wie der Spitzensport langfristig, in der nächsten und übernächsten Generation, ausschauen soll.“

Zurückgezogen

Weil sich hier nichts bewege, habe er sich vor zwei Jahren unter Protest aus dem Spitzensportausschuss zurückgezogen. Dort sollten Ideen zur Zukunft der Strukturen entwickelt werden. „Die funktionieren langfristig nicht“, sagt Werthner. „Aber es gibt kein Interesse, daran etwas zu ändern.“