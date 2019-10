Oliver Glasner im Höhenflug

Das Quartett hat einen perfekten Start hingelegt. Unter Glasners Regie hat die in zuletzt eher wankelmütige Mannschaft an Stabilität gewonnen. Die Wolfsburger mischen an der Tabellenspitze mit, wo sie kaum jemand erwartet hatte. Glasner setzt auf seine beim LASK bewährte Spielphilosophie, die auf einer Binsenweisheit des Fußballs basiert: Kein Gegentor zu kassieren schützt vor Niederlagen. Länger als alle anderen Klubs hat der VfL kein Spiel verloren.

Aktiver Spielstil

Zweitens setzt Glasner auf einen „sehr aktiven Spielstil“. Will heißen: „Den Ball möglichst schnell erobern und möglichst schnell zum gegnerischen Tor bringen.“ Philosophie hin, Taktik her – eines ist für Glasner klar: „Am Ende ist Erfolg das Wichtigste.“

Masterplan funktioniert

Noch funktioniert in Wolfsburg alles nach seinem Masterplan. So ist sein Team auch beim Toreschießen bis dato eher sparsam. „Wir kommen in jedem Spiel zu Chancen und haben auch in jedem Spiel getroffen“, sucht der Trainer das Positive. Und im Zweifelsfall bevorzugt er Minimalismus: „Lieber einmal 1:0.“ Ein 5:4 biete zwar mehr Spektakel, bedeute jedoch für den Trainer erhöhte Herzinfarktgefahr. Der bisherige Saisonverlauf war gut, allerdings ging es überwiegend gegen vermeintlich leichtere Gegner. „Die Liga ist sehr ausgeglichen, es gibt keine Pflichtsiege“, hält dem Glasner entgegen.