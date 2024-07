Ohne Wasser geht gar nichts

Wenn ich in Gedanken am Meer bin, schaue ich den Wellen zu, wie sie ständig an Land wollen und dann doch wieder zurück ins große Wasser rollen. Und es erstaunt mich immer wieder, dass es auch im salzigen Meer viele Lebewesen gibt. Dann denke ich mich zurück an unseren Teich im Garten. Da gibt’s keine Wellen. Hie und da huscht ein Wasserkäfer vorbei oder ein Molch. Ab und zu sehe ich eine kleine Schlange und manchmal saust eine Libelle brummend vorbei, aber sonst ist es ruhig und still.