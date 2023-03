ÖVP-Politikerin Jachs: „Nein zu sagen, fällt manchmal sehr schwer“

Als das Parlament nach seiner Sanierung wieder die Pforten öffnete, war das für Johanna Jachs „auch ganz persönlich ein historischer Moment“, wie sie erzählt. Denn die 31-jährige ÖVP-Mandatarin aus Freistadt ist nicht die erste aus ihrer Familie, die in den Abgeordnetenreihen im Sitzungssaal Platz genommen hat. Ihr Vater Christian Jachs war nicht nur Bürgermeister in Freistadt, sondern auch Bundesrat. Der Ururgroßvater saß in der Zeit der Monarchie im Reichsrat.

Johanna Jachs schaffte bei der Wahl 2017 über ein gutes Vorzugsstimmen-Ergebnis den Sprung in den Nationalrat – und sieht sich seither als ein „Sprachrohr“ und „Bindeglied“ zwischen ihrer Heimat, dem Mühlviertel, und der Bundespolitik in Wien. Mit dem KURIER hat sie über die Politik-Skepsis ihrer Landsleute (Details Seite 3), fehlende Kinderbetreuung und Qualitätsmängel bei der oberösterreichischen Polizei gesprochen.

KURIER: Sie wollen den Menschen in Ihrer Heimat vermitteln, dass Wien gar nicht so weit weg ist. In kaum einem Bundesland ist die Skepsis gegenüber der Bundespolitik aber so stark ausgeprägt wie in Oberösterreich. Sieht ganz so aus, als hätten Sie noch einiges an Arbeit vor sich.

Johanna Jachs: Ich bin viel in meinem Bezirk unterwegs und da sehe ich tagtäglich, dass das Bedürfnis der Menschen nach Gesprächen mit uns Politikern extrem groß ist. Das Problem ist, dass immer mehr über Social Media kommuniziert wird. Das greift aber zu kurz – und eignet sich für manche Themen nicht. Da ist die persönliche Präsenz wichtiger. Genau das zeigt für mich auch die Umfrage. Sie ist ein Auftrag für mich und meine Partei, noch mehr bei den Menschen zu sein.

Worüber beklagen sich die Menschen bei Ihnen im persönlichen Gespräch?

Die unsicheren Zeiten – von Corona bis zum Krieg und zur Teuerung – sind für viele ein Thema. Oft sind es aber auch die scheinbar kleinen Dinge: Mehr Geld für die Feuerwehr. Mehr Posten für die Polizei im Bezirk. Oder die Antwort einer Behörde, auf die man wartet und die einfach nicht kommt. Die Gespräche finden ja auch anders statt, als man sich das denkt. Nicht am Rande von Parteiveranstaltungen, sondern im Wartezimmer beim Arzt oder im Supermarkt. Die Menschen haben da zum Glück keine Scheu.

Können Sie diese Wünsche dann erfüllen?

Der vorrangige Wunsch besteht oft nur darin, einmal von einer Politikerin gehört zu werden und drüber reden zu können. Bei manchen Dingen kann ich natürlich nicht helfen. Nein zu sagen, fällt einer Politikerin, die wieder gewählt werden will, manchmal natürlich schwer. Aber es ist wichtig. Ein „Nein“ kann verstanden werden und schafft mehr Klarheit, als Dinge in Aussicht zu stellen, die man sicher nicht einhalten kann. Das ist unfair gegenüber den Menschen.

Wie erklären Sie den Menschen das, was sie zuletzt in diversen ÖVP-Chats lesen konnten?

Ich habe die Chats nicht geschrieben. Und viele davon sind selbsterklärend. Es ist so unglücklich, dass ich gar nichts dazu sagen will. Mein Selbstverständnis als Politikerin ist ein anderes.

Was muss sich in der Bundespolitik ändern, um das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen?

Die Menschen vertrauen der Kommunalpolitik auch deshalb so sehr, weil dort die Parteipolitik weniger Gewicht hat. Das wünsche ich mir auch für den Bund. Dort kommt derzeit die Parteipolitik vor der Sachpolitik. Sobald in der Öffentlichkeit vor Kameras diskutiert wird, sind alle Ideen der anderen nur noch „schlecht“ oder „ein Wahnsinn“. Das ist falsch.

Dieser Appell richtet sich an alle Parteien?

Ja, da nehme ich meine eigene nicht aus.

Corona hat in Oberösterreich tiefe Spuren hinterlassen – gesellschaftlich und politisch. Die Impfquoten waren schlecht, die MFG hat es sogar in den Landtag geschafft. Haben Sie eine Erklärung, warum der Oberösterreicher so widerständig ist?

Die Mühlviertler haben ab und zu einen Dickschädel – im positiven Sinn gemeint. Sie sind kritisch und direkt. Aber eine allgemeine Erklärung habe ich nicht. Ich merke, dass es Gräben gibt, die fortbestehen. Während der Lockdowns ist es uns augenscheinlich nicht gelungen, Menschen zu vermitteln, warum die Maßnahmen wichtig waren.

Was braucht es genau, damit die Versöhnung gelingen kann, die Bundeskanzler Karl Nehammer nun aktiv betreiben will?

Ich bleibe dabei: Es braucht das persönliche Gespräch. In der digitalen Welt ist kein ordentlicher Diskurs möglich. Jeder ist in seiner Blase unterwegs, da wird nur noch die eigene Meinung hingerotzt.