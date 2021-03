Ölziehen ist gut für das Zahnfleisch und Mundhygiene

Als Öl werden kalt gepresstes Sonnenblumen-, Sesam- sowie Kokosöl empfohlen, wobei es auch regelrechte Kuren gibt, wo man täglich wechselnd Sonnenblumen-, Distel- und Erdnussöl zieht. Wofür soll das alles überhaupt gut sein? Auch für mich als Nicht-Ayuverda-Ärztin ergibt es Sinn, dass zum einen das Öl selbst und zum anderen die Art des Ziehens tief in die Zahnzwischenräume vordringt und so Keime und Ablagerungen sowie Essensreste löst. Man nimmt also selbst eine gründliche Reinigung vor, was dem Zahnfleisch an sich schon guttut.

Massage im Mund

Durch die Bewegung der Flüssigkeit führt man weiters eine Art Massage im Mund durch. Das regt die Durchblutung an. Und letztendlich haben auch die empfohlenen Öle selbst antibakterielle Eigenschaft und verbessern so die Mundflora – immerhin Beginn des Verdauungstraktes. Deshalb wird dem Ölziehen auch eine heilende Wirkung außerhalb des Mundraumes zugeschrieben, wie zum Beispiel auf Darm- oder Atemwegsinfekte, aber auch Erkrankungen von Leber, Niere und Herz. Das würde ich als Schulmedizinerin nicht zwingend unterschreiben.