„Objekt 21“: Ermittlungen gegen Anwaltsgehilfen

Am 22. Februar und am 1. März 2013 soll sich der Rechtsanwaltsgehilfe (er studierte damals im 7. Semester Jus) den Wachebeamten der Justizanstalt Linz gegenüber als Anwalt vorgestellt und auf die Weise illegal Kontakt mit dem U-Häftling Andreas P. aufgenommen haben.

Der einsitzende Deutsche – er galt bei Objekt-21 als „Mann fürs Grobe“ und muss sich im April in Wels vor Gericht verantworten – belastet den Mitarbeiter der Promi-Kanzlei schwer. P. behauptet, dass der 39-Jährige ihm damals im Auftrag eines Dritten finanzielle Zuwendungen versprochen habe, falls er Aussagen, die Mitverdächtige belasten, wieder zurücknehme.

Bei der Einvernahme rechtfertigte sich der Kanzleigehilfe damit, dass er zu P. ohne Besucherschein vorgelassen worden sei. Seine Erklärung: Er habe den Justizbeamten mitgeteilt, für seinen Chef (den Strafverteidiger) tätig zu sein und den U-Häftling wegen eines Rechtsanwaltsgesprächs kontaktieren zu wollen. Eine entsprechende Vollmacht werde unterfertigt.