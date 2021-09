Oberösterreichischer Alkolenker beschädigte mehrere Fahrzeuge

Bei einer Alkofahrt mit abgefahrenen Reifen auf regennasser Fahrbahn hat ein Probeführerscheinbesitzer in der Nacht auf Freitag drei Fahrzeuge in Weyer (Bezirk Steyr-Land) beschädigt. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte, geriet der 20-Jährige gegen 00:30 Uhr ins Schleudern und prallte so ins Heck eines abgestellten Autos. Dieses sei dann gegen zwei weitere parkende Autos geschleudert worden. Eines der Autos flog über den Gehsteig in eine Hausmauer.

Der Lenker und sein Beifahrer seien unverletzt geblieben. Laut dem Alkotest hatte der Lenker 0,8 Promille Alkohol im Blut. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. An den drei Autos sei Totalschaden entstanden, auch die Fassade des Hauses sei beschädigt worden. Zur Fahrzeugbergung und zur Reinigung der Fahrbahn sei die Feuerwehr Weyer im Einsatz gewesen.