Traun: Frau stirbt nach nächtlichem Unfall mit SUP

Nach einem Unfall beim Wassersport auf der Traun im Stadtgebiet von Wels ist heute, Sonntag, eine 31-jährige Frau gestorben. Die aus Wels stammende Oberösterreicherin war gemeinsam mit ihrem 38-jährigen Freund aus dem Bezirk Grieskirchen in der Nacht auf Sonntag mit je einem Stand-up-Board (SUP) flussaufwärts auf der Traun unterwegs. Sie wollten zum Traunspitz paddeln und dort übernachten.

Nachdem es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden gekommen war, entschieden sie sich, wieder zurückzufahren. Gegen 4.30 Uhr habe die 31-Jährige plötzlich aufgeschrien. Danach sei das SUP-Board leer gewesen, schilderte der 38-Jährige den Vorfall. Er begann sofort mit der Suche. Rettung, Feuerwehr und Polizei suchten ebenfalls nach der Vermissten. Die Frau wurde schließlich gegen 5.20 Uhr im Wasser treibend entdeckt, mit dem Feuerwehrboot geborgen und reanimiert. Im Klinikum Wels ist die 31-Jährige am Vormittag verstorben, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft Wels hat eine Obduktion angeordnet.