Oberösterreicher (75) bei Forstarbeiten tödlich verunglückt

Ein 75-jähriger Mann ist am Dienstag im Zuge von Arbeiten in einem Waldstück in Rainbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) in Oberösterreich tödlich verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei alleine mit Forstarbeiten beschäftigt.

Ein Baum dürfte durch den starken Wind entwurzelt worden sein und stürzte um. Der Wipfel des Baumes traf den Mann und verletzte ihn tödlich.