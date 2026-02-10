Ermittlungserfolg in OÖ: Polizei zerschlug Drogennetzwerk

Das Landeskriminalamt Oberösterreich vermeldet einen der "umfangreichsten Ermittlungserfolge der letzten Jahre im Bereich der Suchtmittelkriminalität", wie es in einer Aussendung heißt.

Seit Oktober 2024 führten die Ermittler intensive Untersuchungen gegen ein Drogennetzwerk durch. Den drei Hauptverdächtigen im Alter von 21 und 22 Jahren wird vorgeworfen, Suchtmittel im geschätzten Straßenverkaufswert von rund sechs Millionen Euro im Zentralraum Oberösterreich in Umlauf gebracht zu haben. Zwei Verdächtige im Kosovo gefasst Zwei der Beschuldigten wurden rasch identifiziert. Ihnen wird der Schmuggel und der Verkauf von rund 170 Kilogramm Cannabiskraut zur Last gelegt. Einer der Hauptverdächtigen wurde im Frühjahr 2025 in Österreich festgenommen, während der zweite zunächst in die Schweiz und weiter in den Kosovo flüchtete.

Die Staatsanwaltschaft Wels erließ einen Europäischen Haftbefehls, in Zusammenarbeit mit kosovarischen Behörden wurde der Mann im Sommer 2025 festgenommen und nach Österreich überstellt. Beide wurden vom Landesgericht Wels zu je fünf Jahren unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt, die Urteile noch nicht rechtskräftig. 150 Kilo Cannabis, 14 Kilo Kokain, 16 Kilo Meth Ein dritter Hauptverdächtiger aus dem Raum Lambach wurde Anfang Juli 2025 festgenommen. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden erhebliche Mengen an Suchtmitteln sowie Bargeld sichergestellt. Dem zum Tatzeitpunkt 21-Jährigen wird der Verkauf von rund 150 Kilogramm Cannabiskraut und Haschisch, etwa 14 Kilogramm Kokain, rund 16 Kilogramm Methamphetamin sowie MDMA und Amphetamin im Kilogrammbereich zur Last gelegt.