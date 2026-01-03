Eine Frau aus New South Wales wurde von Beamten der Australian Border Force (ABF) aufgehalten, nachdem sie mit 15 Kilogramm Methamphetamin in ihrem Gepäck aufgehalten wurde. Besonders skurril: Die 40-Jährige versteckte die Drogen in vakuumversiegelten Beuteln mit der Aufschrift "Tee".

Drogen im Wert von 7,4 Millionen Beamte der Australian Border Force (ABF) hielten die 40-jährige Frau nach ihrer Ankunft am Sydney International Airport am 26. Dezember 2025 für eine Routinekontrolle an. Insgesamt 18 Beutel mit einer klaren kristallinen Substanz wurden in dem Koffer der Reisenden gefunden. In einer vorläufigen Untersuchung wurde die Substanz positiv auf Methamphetamin getestet. Die Beamten nahmen die Frau fest und beschlagnahmten die illegalen Drogen, wie aus einer offiziellen Meldung der ABF hervorgeht. Die Drogen sollen einen Wert von mehr als 7,4 Millionen Euro gehabt haben.

Die Frau wurde angeklagt, ihr droht eine lebenslange Haft. "Dies ist eine wichtige Erinnerung für Reisende – Personen oder Gruppen, die Geld für den Transport von Gepäck anbieten, sind nicht vertrauenswürdig, und die Belohnung ist die Konsequenzen nicht wert", sagte AFP-Detective Morgen Blunden in der Presseaussendung. "Der Transport von Drogen in Ihrem Gepäck, ob wissentlich oder unwissentlich, ist eine Straftat, und wenn Sie erwischt werden, riskieren Sie, einige der besten Jahre Ihres Lebens in einer Gefängniszelle in Australien oder im Ausland zu verbringen."