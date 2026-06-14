Alko-Unfall in OÖ: Mutter wollte betrunkenen Sohn decken

Eine Mutter hat in der Nacht auf Sonntag vergeblich versucht, ihren 28-jährigen Sohn nach einem Alko-Unfall in Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck) zu decken. Der Mann war mit seinem Pkw betrunken gegen eine Hausmauer gekracht und rief seine Eltern an.

Noch vor Eintreffen der Polizei holte ihn sein Vater ab, die Mutter blieb an der Unfallstelle und gab sich gegenüber den Beamten als Lenkerin aus. Unfallzeugen durchkreuzten aber die Pläne der Familie.

Von mehreren Zeugen identifiziert

Die Polizei suchte den 28-Jährigen daheim auf. Er wurde von mehreren Zeugen eindeutig als Unfalllenker identifiziert. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,38 Promille. Die Ordnungshüter nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.