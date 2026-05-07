Oberösterreich

Alkofahrt in Oberösterreich endete für Lenker in Bachbett

Mit 1,22 Promille war ein 28-Jähriger mit seinem Transporter unterwegs, kam von der Straße ab und überschlug sich in einem Bachbett.
07.05.2026, 08:44

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Feuerwehrauto von vorne

In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich im Bezirk Steyr-Land ein schwerer Verkehrsunfall: Ein 28-jähriger Mann war mit seinem Transporter auf der Großraminger Straße unterwegs und ist in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen.

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Das hinderte ihn aber nicht daran, etwa 100 Meter über einen Wiesenstreifen weiterzufahren. Wie die Polizei Oberösterreich berichtet, durchbrach er ein rund fünf Meter hohes Buschwerk und landete in einem Bachbett. Das Fahrzeug folgte dem Bachlauf noch weitere 30 Meter, bis es sich an einer Baumwurzel überschlug und auf dem Dach liegen blieb. 

Bekannter holte 28-Jährigen ab und informierte die Feuerwehr

Ein 35-jähriger Bekannter des Fahrers holte diesen vom Unfallort ab und brachte ihn nach Hause, kehrte jedoch zurück, um die Feuerwehr für die Bergung des Transporters zu verständigen.

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Die Polizei führte schließlich einen Alkotest bei dem 28-Jährigen durch. Der Test hatte ein positives Ergebnis: 1,22 Promille. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Steyr gebracht. 

Blaulicht Oberösterreich
kurier.at  | 

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