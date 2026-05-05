13-Jähriger von Transporter verletzt: Fahrer flüchtet nach Radreparatur

Ein 13-jähriger Radfahrer wurde am Montagnachmittag in Wels bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll sich nach der Kollision um den Jungen gekümmert und dessen Fahrrad repariert haben, entfernte sich jedoch anschließend vom Unfallort, ohne die Polizei zu verständigen.

Kollision an Radfahrerüberfahrt

Laut Angaben des 13-Jährigen ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Römerstraße/Vogelweiderstraße in Wels. Der Junge fuhr mit seinem Mountainbike auf der Römerstraße in Richtung Osten und wollte über die Radfahrerüberfahrt die Vogelweiderstraße überqueren. Dabei soll es zur Kollision mit einem gelben Transporter gekommen sein, der von der Römerstraße nach links in die Vogelweiderstraße einbog. Der Bub stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu.

Zeugenaufruf der Polizei

Der Lenker des gelben Transporters soll sich nach dem Unfall zunächst um den verletzten Jungen gekümmert und dessen beschädigtes Fahrrad repariert haben. Anschließend entfernte er sich jedoch, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Vorfalls – insbesondere eine Radfahrerin und einen Motorradfahrer, die sich zur Unfallzeit dort aufgehalten haben sollen – sich bei der Polizeiinspektion Dragonerstraße unter der Telefonnummer 059133 4191 zu melden. Auch Hinweise zur Identität des flüchtigen Fahrzeuglenkers werden erbeten.