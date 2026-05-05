Eferding: 15-Jähriger auf Motorfahrrad alkoholisiert und auf der Flucht

Obwohl das Motorfahrrad zugelassen war, soll es ohne Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Als ein Polizist auf einem Dienstmotorrad versuchte, den Fahrer anzuhalten, ergriff dieser die Flucht.

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Eferding soll am Montagnachmittag mit seinem Motorfahrrad vor der Polizei geflüchtet sein. Laut Polizeibericht fiel der Jugendliche einem Beamten durch seine gefährliche Fahrweise im Stadtgebiet von Eferding auf.

Der 15-Jährige soll während seiner Flucht zahlreiche Verkehrsvorschriften missachtet und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Eine weitere Polizeistreife hatte mit einem Streifenwagen den Rad- und Gehweg abgesperrt. Dem Bericht zufolge musste sich eine Fußgängerin durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Der Jugendliche soll versucht haben, durch eine etwa 60 Zentimeter breite Lücke zwischen Zaun und Streifenwagen zu entkommen, kollidierte jedoch mit dem Polizeifahrzeug und stürzte.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem Unfall zog sich der 15-Jährige laut Polizeiangaben leichte Verletzungen zu. Ein durchgeführter Alkoholtest soll einen Wert von 0,46 Promille ergeben haben. Gegen den Jugendlichen werden nun Anzeigen erstattet. Da durch die Fahrweise des 15-Jährigen offenbar mehrere Personen gefährdet wurden, bittet die Polizeiinspektion Eferding mögliche Zeugen und Betroffene, sich unter der Telefonnummer 059133 4220-100 zu melden.