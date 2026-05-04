Tödlicher Unfall in Ohlsdorf: 34-Jähriger von Betonplatte erschlagen

Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am Montag in einer Fertigungshalle in Ohlsdorf im Bezirk Gmunden . Ein 34-jähriger ungarischer Staatsbürger kam dabei ums Leben, als eine schwere Betonplatte auf ihn stürzte. Der Vorfall ereignete sich gegen 12:25 Uhr, als der Mann mit Arbeiten an Betonfertigteilen beschäftigt war.

Betonplatte löste sich während Korrekturarbeiten

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Arbeiter eine leichte Schieflage an einem der Betonteile korrigieren. Dazu lehnte er eine Leiter gegen das nicht gesicherte Betonteil und kletterte hinauf, um eine Schraubzwinge stärker anzuziehen. Während dieser Arbeiten löste sich das angelehnte Betonteil und fiel um. Der 34-Jährige wurde unter der schweren Betonplatte eingeklemmt.

Trotz sofortiger Bergungsmaßnahmen durch die Feuerwehr und Kollegen des Verunglückten kam jede Hilfe zu spät. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 34-Jährigen feststellen. Das Arbeitsinspektorat führte noch am Unfallort eine erste Untersuchung durch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die genauen Umstände des Unfalls werden weiter untersucht.