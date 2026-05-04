Tod mit 61: Neos-Politiker in OÖ überraschend gestorben

Landesgeschäftsführer Johannes „Jani“ Egger ist am Wochenende, kurz nach seinem 61. Geburtstag, unerwartet verstorben. Das berichten die Neos OÖ am Montag.

„Jani Egger war eine prägende Persönlichkeit für NEOS in Oberösterreich. Er war maßgeblich am Aufbau der Landesgruppe beteiligt. Nach intensivem ehrenamtlichem Engagement war Egger ab 2021 Landesgeschäftsführer von NEOS Oberösterreich und zentraler Dreh- und Angelpunkt der Landesorganisation“, heißt es seitens der Partei in einer Aussendung.

„Über politische Lager hinweg“

„Jani Egger war innerhalb und außerhalb von NEOS sehr geschätzt. Das zeigen sein großer Freundes- und Bekanntenkreis, seine zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen und seine tiefe, freundschaftliche Verbundenheit mit vielen Menschen über alle politischen Lager hinweg“, sagt NEOS-Landessprecher Felix Eypeltauer. „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die Jani nahestanden.“