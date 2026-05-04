Tod mit 61: Neos-Politiker in OÖ überraschend gestorben
Landesgeschäftsführer Johannes „Jani“ Egger ist am Wochenende, kurz nach seinem 61. Geburtstag, unerwartet verstorben. Das berichten die Neos OÖ am Montag.
„Jani Egger war eine prägende Persönlichkeit für NEOS in Oberösterreich. Er war maßgeblich am Aufbau der Landesgruppe beteiligt. Nach intensivem ehrenamtlichem Engagement war Egger ab 2021 Landesgeschäftsführer von NEOS Oberösterreich und zentraler Dreh- und Angelpunkt der Landesorganisation“, heißt es seitens der Partei in einer Aussendung.
„Über politische Lager hinweg“
„Jani Egger war innerhalb und außerhalb von NEOS sehr geschätzt. Das zeigen sein großer Freundes- und Bekanntenkreis, seine zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen und seine tiefe, freundschaftliche Verbundenheit mit vielen Menschen über alle politischen Lager hinweg“, sagt NEOS-Landessprecher Felix Eypeltauer. „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die Jani nahestanden.“
Auch über die Parteigrenzen hinweg fallen die Reaktionen betroffen aus: „Mit Johannes Egger verliert die oberösterreichische Parteienlandschaft einen engagierten und sachlichen Mitgestalter“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP.
„Verlässlich und aufrichtig“
Auch die grüne Landesgeschäftsführerin Ursula Roschger kondoliert: „Die Zusammenarbeit mit Johannes Egger bleibt mir nur in bester Erinnerung. Seine Art, seine Verlässlichkeit und Aufrichtigkeit. Vor allem seine Gabe, über die Parteigrenzen hinaus das Verbindende zu suchen und zu finden. Eine beispielgebende Eigenschaft.“
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