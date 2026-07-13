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Oberösterreich

Bezirk Ried: E-Bike-Fahrer stürzt mit 2,6 Promille

Ein 37-jähriger E-Bike-Fahrer war schwer alkoholisiert und stürzte. Er wurde ins Krankenhaus Ried eingeliefert.
13.07.2026, 13:24

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Rettungswagen Rettungsauto

In Lambrechten ist ein 37-jähriger E-Bike-Fahrer zu Sturz gekommen und verletzt worden. Ein durchgeführter Alkotest zeigte, dass der Mann schwer alkoholisiert war.

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Alkoholisierter Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend im Gemeindegebiet von Lambrechten. Der 37-jährige Mann aus dem Bezirk Ried kam mit seinem E-Bike zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde durch das Rote Kreuz erstversorgt und danach ins Krankenhaus Ried gebracht.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,62 Promille.

Blaulicht Oberösterreich
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