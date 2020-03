Oberösterreich: Null-Schulden-Politik wegen Virus aufgehoben

Das Land Oberösterreich hebt die 2018 beschlossene Schuldenbremse auf, teilte Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) in einer Pressekonferenz in Linz mit. Jetzt sei „nicht mehr die Zeit“ für eine Null-Schulden-Politik. Am Freitagnachmittag waren in Oberösterreich 86 Corona-Erkrankte gemeldet, zwei davon befinden sich im Spital.

Sein blauer Stellvertreter Manfred Haimbuchner meinte, dass durch den Sparkurs der vergangenen Jahre, man jetzt „auf Mittel zurückgreifen “ könne, „damit niemand im Stich gelassen wird“. Oder wie es Stelzer formulierte: Es wurden „Muskeln antrainiert“, die in der Ausnahmesituation gezeigt werden können.