Tödlicher Motorradunfall in OÖ: Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Salzburg ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B154 im Bereich Scharfling (Bezirk Vöcklabruck) ums Leben gekommen. Ein unbekannter Autofahrer soll den Unfall verursacht haben und anschließend geflüchtet sein. Die Polizeiinspektion Mondsee bittet die Bevölkerung um Hinweise .

Gegen 19:40 Uhr lenkte der 26-Jährige sein Motorrad auf der B154 in Richtung Mondsee. Ein bislang unbekannter Autofahrer soll aus einer Parkbucht gefahren sein und dabei den Motorradfahrer übersehen haben.

Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Motorradfaher ausweichen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und blieb schwer verletzt in einem Straßengraben liegen. Ein zufällig an der Unfallstelle anwesender Arzt begann sofort mit Reanimationsversuchen – diese blieben jedoch ohne Erfolg. Der 26-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Polizei sucht Zeugen

Laut Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem fahrerflüchtigen Fahrzeug vermutlich um einen hellgrauen Kombi mit deutschen Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Mondsee bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum gesuchten Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 059133/4167 zu melden.