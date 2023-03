Gemeindebund-Umfrage: Oberösterreicher misstrauen dem Bund

Die Gemeindepolitiker, die haben in Oberösterreich ein gutes Standing: In keinem anderen der neun Bundesländer bringen die Menschen dieser politischen Ebene so großes Vertrauen entgegen wie hierzulande. Zu diesem Ergebnis kommt eine große Umfrage von „Demox Research“ im Auftrag des Österreichischen Gemeindebundes.

Eine zweite Lesart der spannenden Zahlen: In kaum einem Bundesland steht die Bevölkerung der Bundespolitik so skeptisch gegenüber wie hier. Während 56 Prozent der Befragten in Oberösterreich den Gemeindepolitikern vor Ort „am meisten vertrauen“ (Österreich-Schnitt: 40 Prozent), haben nur drei Prozent das größte Vertrauen in die Bundespolitik. Österreichweit sind es immerhin neun Prozent.