Muhammad auf Platz 1: Was die FPÖ aus der Vornamenstatistik ableitet

Sie spielt damit auf den Vortrag des deutschen Rechtsextremen Götz Kubitschek an, der heute, Donnerstag, in Linz bei der Burschenschaft Arminia Czernowitz, "bekanntlich jene, der auch Stadtrat Raml angehört", an.

Yusuf schlägt Josef

Detail am Rande: Der typischste Vorname seit jeher in Oberösterreich, Josef, findet sich in der etymologischen (also der nach Schreibweise zusammengefassten) Liste der Namen überhaupt nicht mehr. Denn angeführt wird jener Name, der in dieser Zusammenführung am häufigsten verwendet wurde - und in dem Fall ist das für die FPÖ wohl ein Schock. Denn Yusuf wurden Buben im Vorjahr in Linz vier Mal genannt, Josef kam mit zwei Mal gar nur halb so oft zur Anwendung.

Die typische Linzerin heißt Maria

Und ein Blick auf alle Vornamen der in Linz hauptgemeldeten Personen - egal welchen Alters - zeigt: Bei den weiblichen Vornamen dominiert Maria sowohl in der Original-Schreibweise mit 1.942 als auch in der etymologisch zusammengefassten Wertung mit 2.840 Nennungen. In der Original-Schreibweise folgen Anna, Elisabeth, Andrea und Christine.

Raml selbst als Michael auf Platz 1

Bei den männlichen Vornamen landet Michael in Linz auf Platz 1 (1.983) - einer, der zu diesem Spitzenplatz mit beigetragen hat, ist FPÖ-Stadtrat Michael Raml selbst. Dahinter landen mit Christian, Thomas, Peter und Andreas klassische Namen auf den Plätzen.