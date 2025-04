Gewalt, Mobbing, Ausgrenzung: Die großen Themen der Kinder- und Jugendanwältin

Gerade über die Plattform Tiktok, auf der sich 72 Prozent der Jugendlichen in Österreich "onlive", wie es der Soziologe Kenan Güngör nennt, befinden, dringen radikale Inhalte in die Wahrnehmung der jungen Menschen ein.

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter merken zusätzlich dazu, dass gerade in der Pubertät "rechtsradikale Themen, Nazi-Symbole und die Abwertung von muslimischen Schülerinnen in Whatsapp-Gruppen" stark präsent seien.

Güngörs Thema ist die Radikalisierung von jungen Migranten, hauptsächlich Moslems. Und er schickt voraus: "Wir reden hier immer nur von einem Anteil von zehn Prozent. 70 Prozent der Zuwanderer sind bestens integriert, 20 Prozent sind in prekären Lagen, etwa geflüchtete Menschen, die sich eingliedern wollen."

Rechtzeitiges Eingreifen nötig

Und für Güngör ist er entscheidende Zeitpunkt, einzugreifen, "in der Phase der Präradikalisierung", also in einer Zeit, wo die ersten Kontakte geknüpft werden. Lange bevor jemand in den Dschihad zieht und sich für IS-Terror begeistert.

Die Erzählung der Prediger im Internet seien immer im legalen Rahmen, sie schüren bei jungen Muslimen, die selbst fremdenfeindliche Erfahrungen gemacht haben, eine "generelle Westfeindlichkeit gegenüber dem Islam".

Propaganda in der Muttersprache

Dann werde die "Überlegenheit des Islam" propagiert. Dabei hält Güngör es für entscheidender, beim kursierenden Propagandamaterial in den Muttersprachen der jungen Männer genauer hinzuschauen: "Da wird der Dschihad präsentiert."