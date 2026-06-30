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Oberösterreich

Innkreisautobahn gesperrt: 900 Schweine nach Panne umgeladen

Weil ein Tiertransporter liegen geblieben war, wurde die A8 in der Nacht gesperrt.
30.06.2026, 10:16

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Eine Gruppe Ferkel steht in einem Stall.

Wegen eines Defekts eines Tiertransporters mussten in der Nacht auf Dienstag auf der Innkreisautobahn (A8) bei Kematen am Innbach (Bezirk Grieskirchen) 900 kleine Schweine umgeladen werden.

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Schweine wurden zur Sammelstelle gebracht

Dazu wurde die A8 für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Der Laster war von Deutschland Richtung Bosnien unterwegs, als er liegen blieb. Nach dem Umladen wurden die Schweine zu einer Sammelstelle transportiert. Vor dem Okay zur Weiterfahrt wurde noch ihr Zustand begutachtet, so die Polizei.

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Agenturen  | 

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