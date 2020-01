OÖ: Frau fällt aus Fenster und stirbt

In der oberösterreichischen Stadt Attnang-Puchheim ist, wie am Montag bekannt wurde, eine etwa 50-jährige Frau angeblich aus dem dritten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Sie ist an schweren Kopfverletzungen gestorben. Die Landespolizeidirektion bestätigt den Vorfall.

Allerdings konnte die Polizei den Mordalarm und eine Festnahme, über die Boulevardzeitungen berichteten, am Montag noch nicht bestätigen. Die Staatsanwaltschaft hätte eine Obduktion der Leiche angeordnet. Erst danach werde man Klarheit über die Hintergründe bekommen.

"Ein Mord, ein Unfall oder auch ein Selbstmord - es ist alles möglich", sagt Michael Babl von der Landespolizeidirektion.