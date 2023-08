Oberösterreich: Frau enttarnt ihren Ehemann als Alko-Lenker

Die Polizei fahndete nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht auf der Wienerstraße in Asten in Oberösterreich nach einem Pkw, von dem sich nahezu die gesamte Front noch an der Unfallstelle befand. Es gab beinahe eine Frontalkollision mit einer Straßenlaterne. Für den Unfall gab es mehrere Zeugen.

Etwa zeitgleich rief eine Frau aus dem Bezirk Linz-Land am Notruf an und meldete, dass ihr 41-jähriger Mann soeben nach Hause gekommen und der Pkw nicht mehr fahrbereit sei. Ihr Mann habe den Unfallvorgang vor ihr so dargestellt, dass er von einem anderen Lenker geschnitten worden sei.

