Fahrplan 2026 bringt Verbesserungen und zahlreiche Anpassungen

Der jährliche Fahrplanwechsel - heuer am 14. Dezember - bringt in Oberösterreich auf mehreren Strecken Verbesserungen für die Öffi-Nutzer. Im Zuge der Inbetriebnahme der Koralmbahn kommt es aber zu zahlreichen punktuellen Veränderungen, sodass den Fahrgästen heuer besonders ans Herz gelegt wird, die Abfahrtszeiten ihrer Verbindungen zu prüfen. Details des neuen Fahrplans wurden am Dienstag präsentiert.

Die Strecke Garsten-Linz erhält einen Verstärker in der Früh - mit dem REX wird es dann möglich sein, in 34 Minuten von Steyr nach Linz zu fahren. "Wenn das jemand in der Hauptverkehrszeit mit dem Auto schaffen sollte, dann würde ich ihn bewundern, wenn er die Geschwindigkeitsregeln einhält", meint Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ), wie die APA berichtet. Mehr Regionalbusse Im Raum Vöcklabruck/Schwanenstadt/Attnang-Puchheim gibt es mehr Regionalbusse und im Inneren Salzkammergut wurden ihre Betriebszeiten ausgeweitet, um sie für Pendler und Touristen attraktiver zu machen, sagt Klaus Wimmer, Geschäftsführer der Schiene Oberösterreich. Traun (Bezirk Linz-Land) bekommt einen Stadtbus mit vier Linien und die Linzer Lokalbahn (S5) nach Eferding ändert am Abend ihre Abfahrtszeit, um einen Umstieg aus dem Railjet X aus Wien zu ermöglichen.

Auf der Pyhrnbahn fährt künftig die neue Interregio-Linie "Pyhrn" der ÖBB alle zwei Stunden als Direktverbindung nach Graz. Die Passauerbahn, die in den vergangenen zwei Jahren aufgrund von Bauarbeiten nur ein eingeschränktes Angebot hatte, wird wieder mehr Direktverbindungen nach Linz bieten. Westbahn schafft engere Taktung Die Sanierung des Hochleistungskorridors zwischen Passau und Nürnberg durch die Deutsche Bahn könnte ab Sommer auch in Oberösterreich spürbare Auswirkungen haben, erwartet ÖBB-Regionalmanagerin Eva Hackl. Die Westbahn schafft eine engere Taktung über den gesamten Tag hinweg, sodass zwischen Wien Westbahnhof und Linz (zwischen 5.38 Uhr und 21.08 Uhr) sowie von Westen kommend (zwischen 7.22 und 22.52 Uhr) alle 30 Minuten ein Zug fährt.