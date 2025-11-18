Westbahn schickt mehr Züge auf die Weststrecke: St. Pölten und Amstetten profitieren

Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember ist die Westbahn auf der Weststrecke erstmals im durchgehenden 30-Minuten-Takt im Fernverkehr unterwegs. Pendler, Studenten und Schüler im Nahbereich der Bahnhöfe St. Pölten und Amstetten können mit attraktiven Zusatzangeboten rechnen.

Neue Züge

Insgesamt gibt es künftig 66 tägliche Westbahn-Verbindungen, um zehn Prozent mehr als bisher, ließ die Westbahn wissen. Insbesondere Pendlerinnen und Pendler sollen auf der Weststrecke von neuen Frühzügen sowie verstärkten Verbindungen zu Hauptverkehrszeiten profitieren.