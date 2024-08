Oberösterreich: Baum schlug in Kinderzimmerfenster ein

Ein Baum ist bei einem Gewitter Dienstagabend in Innerschwand am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) in ein Kinderzimmerfenster eingeschlagen. Er traf genau jenes Dachflächenfenster, unter dem sich das Bett von zwei Geschwistern befindet.

Die Familie war zu dem Zeitpunkt ein Stockwerk tiefer beim Abendessen. Somit wurde niemand verletzt, teilte die Freiwillige Feuerwehr Mondsee mit.