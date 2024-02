Polizisten nahmen die Verfolgung auf, nachdem ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit gegen 21:30 Uhr in der Blümelhuberstraße in Steyr an ihnen vorbeigefahren war. Sämtliche Versuche den Lenker anzuhalten, scheiterten jedoch, weil der Mann diese missachtete.

Trotz der Unterstützung von drei weiteren Polizeistreifen gelang dem Autofahrer zunächst die Flucht und die Polizisten verloren ihn im Bereich Gleink aus den Augen. Wenige Minuten später erblickte ihn eine Streife im Bereich der Wolfernstraße wieder und versuchte erneut, den Mann zum Anhalten zu bringen. Dies konnte der Flüchtende erfolgreich abwehren und in Richtung Lahrndorf weiterfahren.

Dort stellten die Polizisten einen Streifenwagen quer über die Fahrbahn, um ihn zum Anhalten zu zwingen.