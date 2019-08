Oberösterreich: Acht schreiende, neugeborene Igel im Wald gefunden

Der Tierschutzhof Pfotenhilfe in der Gernzregion OÖ/Sbg. nimmt jedes Jahr hunderte verwaiste und verletzte Wildtiere auf. „Jahr für Jahr ziehen wir neben unterschiedliche Sing-, Greif- und Rabenvögel sowie verschiedenste Säugetiere auf. Die Igelbabys sind also in erfahrenen Händen“, erklärt Stadler. Zudem ist es fast schon Tradition, dass Jahr für Jahr bis zu 100 Igel auf dem Tierschutzhof Pfotenhilfe überwintern, da sie zum Wintereinbruch noch nicht genug Gewicht haben, um in Winterschlaf zu gehen.